"Газпром" станет монополистом": Гончарук поговорил с Маасом о "Северном потоке - 2"

Новости Украины:Выведение "Северного потока-2" из-под действия газовой директивы ЕС позволит "Газпрому" злоупотреблять монопольным положением.

Возможные действия немецкого независимого регулятора по преференциальному выведению газопровода "Северный поток-2" из-под действия газовых директив Европейского Союза позволит российскому "Газпрому" злоупотреблять своим монопольным положением.

Об этом во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"В случае преференциального выведения газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением... Однако мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении "Северного потока-2" из-под действия консенсусной директивы ЕС немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым", - сказал премьер.

Гончарук убежден, что "Северный поток-2" является политическим, а не бизнес-проектом, который направлен на усиление влияния РФ на европейские страны.

Также премьер отметил, что наша страна рассчитывает на участие Германии в сложных переговорах с РФ, "будет способствовать продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях и европейских практиках".

Как известно, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1" до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода ”Северный поток-2” на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".