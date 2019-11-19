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Глава МИД Германии: Наша поддержка Украины не имеет себе равных

Глава МИД Германии: Наша поддержка Украины не имеет себе равных
17:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Маас подчеркивает, что и Германия и Франция отстаивают территориальную целостность Украины.

Германия и Франция в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не являются нейтральными посредниками, а отстаивают территориальную целостность Украины.

Об этом федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил во время совместной с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве.

По его словам, закон об особом статусе вместе с подготовкой местных выборов и вопрос о преступлениях, которые были совершены во время конфликта на Донбассе, являются лишь отдельными вопросами, которые должны быть выяснены в ходе переговоров.

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"Германия вместе с Францией будет много делать для того, чтобы сделать свой вклад в решение, чтобы мир наконец пришел на восток Украины. Мы это делаем не как нейтральные посредники. Мы стоим за интересы Европы, за принципы европейского мирного порядка, и поэтому мы стоим за территориальную целостность Украины в рамках ЕС, как и вообще наша двусторонняя поддержка для Украины не имеет себе равных", - отметил Маас.

Напомним, Маас выступил за то, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться и после 2019 года.

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Германия, Франция, Вадим Пристайко, Хайко Маас.
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