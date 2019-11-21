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Украинские аграрии намолотили рекордное количество зерна

Украинские аграрии намолотили рекордное количество зерна
08:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Озимых зерновых посеяно на площади 6,9 млн га, или 96% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 20 ноября намолотили 73 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 14,9 млн га, или 98% к прогнозу, сообщила пресс-служба департамента АПК Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, кукурузы собрано 33 млн тонн с площади 4,7 млн га, или 94% к прогнозу; гречихи - 89 тыс. тонн с площади 67 тыс. га, или 99% к прогнозу; проса - 159 тыс. тонн с площади 88 тыс. га, или 98% к прогнозу.

Кроме того, семян подсолнечника собрано 14,5 млн тонн с площади 5,8 млн га, или 99% к прогнозу; cои - 3,7 млн тонн с площади 1,6 млн га, или 99% к прогнозу; сахарной свеклы накопано 9,5 млн тонн с площади 214 тыс. га, или 97% к прогнозу. Наряду с уборкой зерновых, продолжаются осенние посевные работы.

В Минагро отчитались о количестве намолоченных зерновых

По состоянию на 20 ноября озимых зерновых посеяно на площади 6,9 млн га, или 96% к прогнозу. В частности, озимой пшеницей засеяно 5,9 млн га, или 95% к прогнозу. Полностью к прогнозу засеяны территории под рожь – 123 тыс. га и озимый ячмень - 916 тыс. га.

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Зерновые, Урожай, Минагропрод, Аграрии.
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