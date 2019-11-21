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Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум
13:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Суд признал противоправными действия правительства Украины при установлении прожиточного минимума на 2019 год.

Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров Украины установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов Украины "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

"Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Станислава Батрина в Кабинет министров Украины относительно прожиточного минимума на 2019 год", - говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда столицы.

В частности, суд признал противоправными действия правительства по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, продовольственных продуктов и услуг.

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Также суд признал противоправными действия правительства по разработке и одобрению проекта закона "О Государственном бюджете на 2019 год" от 15 сентября 2019 года №9000, его представление в Верховную Раду с нарушением порядка установления размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.

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Суд, Кабмин, Прожиточный минимум, Окружной административный суд.
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