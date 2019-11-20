В Украине приостановили социальные выплаты: что происходит

Новости Украины:Со среды, 20 ноября, Фонд социального страхования приостановил перечисление денег для выплат больничных, а также помощи по беременности и родам.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) приостановил перечисление средств для выплаты больничных и помощи по беременности и родам застрахованным лицам. Об этом ФССУ сообщает на своем сайте.

"20 ноября 2019 года Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. Финансирование временно не осуществляется в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденные бюджетом Фонда", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что расходы на материальное обеспечение были исчерпаны 19 ноября. ФССУ имеет средства для продолжения выплат, однако с 20 ноября фонд не имеет права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет.

"По состоянию на сегодня общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составила 13,573 млрд гривен, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн", — добавили в фонде.

В ФССУ обвинили в прекращении выплат бюрократию.

"Ситуация недопустима, фактически выплаты остановлены через бюрократические причины. [...] Бюджет Фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и был искусственно занижен по расходам. Средства на больничные и декретные были заложены на уровне 2018 года, без учета роста средней заработной платы. Вместе со снижением в предыдущие периоды в целом на 5,1% доли ЕСВ, которая направляется в бюджет Фонда, это привело к задержкам с выплатой материального обеспечения и, на сегодня, вынужденной полной остановки выплат по этому направлению", — отметили в фонде.