Новая система льгот на коммуналку: как получить выплаты

Новости Украины:В Министерстве социальной политики Украины дали ответы на главные вопросы о новой системе выплат льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Власти рассказали в 12 пунктах о новой системе льгот на коммуналку.

Как отмечается в сообщении, теперь льготники могут получить денежные средства в наличной или безналичной форме. Начиная с ноября, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот.

1. В ноябре мне пришла платежка с полным размером платежа, хотя я льготник. Раньше у меня была прописана только часть платежа, в соответствии с размером льготы. Почему так?

С 1 октября 2019 в Украине введена монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь льготники могут получить средства в наличной или безналичной форме.

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Начиная с ноября 2019 года, украинцы получают квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот.

2. Какими будут суммы выплат льгот для льготников?

С 1 октября 2019 введен новый механизм выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом порядок расчета льготы остается почти неизменным.

Размер льготы ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения.

Сумму льготы будут рассчитывать, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

3. Как осуществлять оплату за коммунальные услуги льготникам, начиная с ноября 2019?

Государство выплачивает деньги за льготы каждому человеку в отдельности - выдает наличными или переводит на счет Ощадбанк.

Выдача в наличной форме возможна только при условии, если льготник написал соответствующее заявление в орган соцзащиты до 15 октября 2019 года.

Льготник, который получил наличные, платит за потребленные коммунальные услуги полную сумму платежки.

Те льготники, которые не написали заявление на получение льготы наличными - имеют дело с безналичным расчетом.

4. Как осуществить оплату ЖКУ, если у меня безналичная форма выплаты льготы?

При безналичной форме выплаты льгот, часть платежей осуществляет Ощадбанк, а вторую часть – льготник заплатит самостоятельно.

Перечисление средств Ощадбанком поставщикам услуг осуществляется в следующей последовательности:

поставка тепловой энергии;

поставка и распределение природного газа или поставка и распределение электрической энергии при наличии соответствующего вида индивидуального отопления;

снабжения горячей воды;

централизованное водоснабжение;

централизованное водоотведение;

снабжение и распределение электрической энергии;

поставка и распределение природного газа;

обращения с бытовыми отходами;

услуги по управлению многоквартирным домом;

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.

То есть сейчас Ощадбанк осуществляет перечисление средств не по пропорциональному принципу (когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы льготы), а по приоритетному принципу - когда сначала производится оплата за тепло, газ, электроэнергию и т.д.

Если сумма льготы достаточна, то уплата всех услуг осуществляется на 100%. Остаток средств льготы будет перечислен на следующий месяц.

Если суммы льготы недостаточно, то оплачивается лишь те услуги, на которые хватит средств. По тем услугам, за которые нужно доплатить, Ощадбанк пришлет СМС (с размерами доплаты по каждому виду услуги).

Также можно зайти в личный кабинет на сайте Ощадбанка, где отображается движение средств по конкретной учетной записи.

5. Что, если у льготника нет мобильного телефона?

Льготник может предоставить органу соцзащиты контактный номер телефона любого лица, которое не является льготником, и которая затем сообщит ему о СМС-сообщении Ощадбанка.

Также расчеты можно проводить самостоятельно.

6. Как самостоятельно проводить расчеты, если нет мобильного телефона?

Можно получить в органе соцзащиты населения расчет размера льготы. Если тарифы на ЖКУ не меняются, то ежемесячный размер льготы в течение отопительного периода будет одинаковым.

То есть, зная размер своей льготы и приоритетный принцип оплаты Ощадбанка (см. вопрос №4), можно самостоятельно рассчитать, сколько и какому поставщику услуг нужно заплатить.

7. Новый механизм позволяет сэкономить часть средств и оставить их себе. Как это возможно?

Это зависит от того, в какой форме вы получаете выплату льготы: в наличной или безналичной форме.

Если в наличной - после полного расчета с поставщиками услуг, льготник может оставить сэкономленные наличные себе.

Если в безналичной - все сэкономленные средства можно получить только после завершения отопительного периода (ориентировочно с июня). СМС о сумме сэкономленных средств пришлет Ощадбанк.

Если у льготника есть счет в Ощадбанке, то эти средства автоматически будут зачислены туда. Если счета нет - то его можно открыть с июня по декабрь текущего года и на него будут зачислены эти деньги.

8. Как получать средства льготникам, которые не имеют открытого счета в Ощадбанке?

Если нет банковского счета в любом из уполномоченных банков, то в таком случае льготник будет получать безналичную выплату льготы через Ощадбанк.

Орган соцзащиты самостоятельно предоставит всю информацию Ощадбанку, который автоматически создаст учетную запись получателя льгот, на который начисляются средства, и проинформирует льготника путем отправки СМС-сообщения.

9. Если я не хочу работать с Ощадбанком, можно ли выбрать какой-то другой банк?

Сейчас Минсоцполитики работает с 38 уполномоченными банками. Для наличной формы выплаты льготник может выбрать любой из них, а также доставку льготы через Укрпочту.

Чтобы получить соответствующий сервис нужно подать заявление в орган соцзащиты (указав все банковские реквизиты). Такое заявление можно подавать дважды в год: до 15 октября (на отопительный период) и до 15 мая (на неотапливаемый).

Для безналичной формы выплат Ощадбанк является единственным вариантом на сегодня.

10. Можно ли в случае смерти льготника выплатить средства за последний месяц жизни безналично?

Нельзя. Переход с наличной формы предоставления льгот на безналичную осуществляется только по заявлению льготника.

11. Что, если оплатили коммуналку, не дождавшись СМС от Ощадбанка?

Если речь идет о безналичной форме монетизации, то все сэкономленные деньги можно получить летом.

Если возникнет ситуация, когда счета оплатили, не дождавшись СМС от Ощадбанка, то на счетах возникнет переплата, которая будет отображена поставщиком услуг в квитанциях последующих периодов.

12. Что делать льготникам, которые не подали заявление на «наличную» монетизацию, а правление ОСМД не хочет подписывать соглашение с Ощадбанком?

Согласно законодательству, если правление ОСМД не заключило договора с Ощадбанком для перечисления сумм льгот, оно не имеет права до 1 июня требовать оплаты услуг от льготников за соответствующие неотапливаемый и отопительный периоды.

Ощадбанк может осуществлять перевод средств на счета правления ОСМД (кроме выплат на управление многоквартирным домом) на основании договора.

Типовая форма договора определяется Ощадбанком по согласованию с Минсоцполитики.

То есть льготнику, если речь идет о безналичной форме, нужно дождаться лета и, получив остаток средств, рассчитаться с поставщиком услуг.

Выплаты на управление многоквартирным домом льготник должен платить самостоятельно каждый месяц. А средства, которые предусмотрены на оплату этой услуги, перераспределяются между другими поставщиками услуг по приоритетному принципу.