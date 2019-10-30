В Украине изменились тарифы на выдачу наличных банкам

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Получение банками наличности высоких номиналов подорожает, чтобы обеспечивать разменность денег в обращении и стимулировать банки получать не только высокие номиналы банкнот

Правление Национального банка дифференцировало тарифы на выдачу наличных банкам для улучшения тарифной политики в сфере расчетно-кассового обслуживания, сообщили в НБУ.

Нацбанк пересмотрел тариф на подкрепление наличными касс банков, который составлял 0,2% от суммы выданных банкнот и оборотных монет.

Теперь он будет дифференцирован: тариф 0,2% будет применяться только при подкреплении банков наличными номиналом от 1 до 100 грн.

При получении банкнот номиналом от 200 до 500 грн банки заплатят НБУ 0,25% от полученной суммы.

Получение купюр в 1000 грн обойдется банкам в 0,3%.

В связи с выводом из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек Нацбанк убирает тариф за подкрепление касс банками монетами этих номиналов. Кстати, НБУ оказывал эту услугу бесплатно.

Тариф на выдачу банкам банкнот в объемах сданных ими неотсортированных банкнот повысится вдвое - с 0,15% до 0,3%.

Вводится новый бесплатный тариф на выдачу наличных (банкнот, оборотных и разменных монет) кассам банков в пределах сданных ими сумм изъятых и выведенных из обращения банкнот, оборотных и разменных монет.

"Если раньше банки получали у Национального банка наличные всех номиналов по одинаковому тарифу, то теперь получение наличности высоких номиналов подорожает. Это сделано для того, чтобы обеспечивать разменность денег в обращении и стимулировать банки получать не только высокие номиналы банкнот", — сказано в сообщении.

Директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко отметил, что НБУ продолжает делегирование часть своих функций в регионах уполномоченным банкам, которые постепенно активизируют работу в этом направлении. Так, в настоящее время запасы наличности НБУ хранятся в 71 подразделении — Центральном хранилище, пяти региональных подразделениях Нацбанка, а также в 65 помещениях уполномоченных банков.

"Вместе с тем Национальный банк контролирует и в дальнейшем будет контролировать обеспечение надлежащего состояния наличных денег в обращении, поскольку качество наличности — одна из основных составляющих денежного обращения", — сказал Зайвенко.