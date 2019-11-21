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ЕИБ вложится в сектор хранения зерна в Украине: создадут более 1000 рабочих мест

ЕИБ вложится в сектор хранения зерна в Украине: создадут более 1000 рабочих мест
23:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:ЕИБ профинансирует зернохранилища, сельхозтехнику и зерновозы в Украине.

Европейский инвестиционный банк предоставит финансирование на расширение инфраструктуры хранения зерна, приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования, а также железнодорожных вагонов для перевозки зерна.

Как говорится в сообщении на сайте банка, соответствующий проект совет директоров одобрил 14 ноября.

Промоутером в нем выступит финансовый посредник, однако ни его название, ни объем финансирования, ни другие детали не разглашаются.

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Согласно информации на сайте ЕИБ, банк ожидает, что благодаря реализации проекта будет создано 1100 дополнительных постоянных рабочих мест для новых операций, нанято 300 рабочих на период строительства и привлечено 15-20 местных субподрядных малых и средних предприятий.

ЕИБ также указывает, что эта операция покрывается гарантией политического риска Евросоюза для кредитов ЕИБ за пределами ЕС.

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ЕИБ, Аграрный сектор, Зерно, Сельское хозяйство, Аграрии, Зернохранилища.
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