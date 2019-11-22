Гончарук в Лондоне напомнил о ключевом факторе энергобезопасности Европы

Новости Бизнеса:Гончарук напомнил, что диверсификация поставок газа - ключевой фактор безопасности Европы.

Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в британском Королевском институте международных дел Chatham House подчеркнул важность консолидации усилий в противодействии РФ как агрессору.

Об этом глава Кабмина сообщил в Facebook.

"Имел честь только что выступить в Королевском институте международных дел Chatham House и ответить на ряд вопросов аудитории. Аудитория впечатляющая - более 200 действительно сильных представителей бизнеса, правительственных учреждений и журналистов. Говорили о комплексных, сложных, но очень интересных вопросах, о реформе на повестке дня украинского правительства. Обеспечении верховенства права. Демонополизации энергетического рынка. Законе об обороте земель", - написал премьер.

Как отметил глава правительства, он в очередной раз подчеркнул важность консолидации усилий европейских государств в противодействии России как стране-агрессору, в частности в энергетической сфере - в контексте строительства Северного потока-2.

"Отметил важность диверсификации поставок газа в Европу. Это является ключевым фактором энергетической безопасности европейских стран и качества услуг в рамках регионального энергетического рынка", - добавил Гончарук.

Как сообщалось, Премьер-министр Алексей Гончарук 21-22 ноября находится с рабочим визитом в Лондоне для участия в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран-членов Восточного партнерства.