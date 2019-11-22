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Пентагон: Украина получит остаток военной помощи в ближайшее время

Пентагон: Украина получит остаток военной помощи в ближайшее время
08:33 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Министерство обороны США планирует передана остаток средств в течение следующих нескольких недель.

В Пентагоне заявили, что намерены передать остаток военной помощи Украине в течение следующих нескольких недель. Об этом Голосу Америки сообщил представитель Пентагона.

Он напомнил, что Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250, заложенных американским Конгрессом в оборонный бюджет США на 2019 год.

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая обеспокоенность неполучением Украиной всей суммы.

"Мы ассигновали эти деньги. Они должны быть израсходованы в течение прошлого финансового года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не израсходованы… Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15−20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представить, что администрация Трампа не дает эти деньги Украине", — сказал один из авторов этого письма сенатор-демократ Дик Дурбин.

Топ-чиновник Пентагона Лора Купер, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, объяснила, что после того, как 11 сентября была разблокирована военная помощь Украине, в Пентагоне работали, чтобы успеть предоставить эти деньги для помощи украинцам. Им удалось обеспечить выделение 86% этих средств до конца финансового года.

"Это больше, чем мы сначала думали, нам удастся сделать", — отметила она.

Она пояснила, что благодаря положению в бюджетной резолюции, Пентагон сможет обеспечить выделение аналогичной неизрасходованной суммы позже и Украина получит всю помощь, которая была заложена в бюджет 2019 года в рамках фонда Инициатива безопасности помощи Украине.

"Учитывая, насколько критически важны эти средства для усиления безопасности Украины и противостояния российской агрессии, я благодарю Конгресс за его инициативу", — сказала она.

Заместитель Помпео: Решение заморозить помощь Украине исходило лично от Трампа

Напомним, 19 ноября группа сенаторов от Демократической партии обратилась в Министерство обороны США с требованием отчитаться о предоставлении Украине военной помощи.

Приказ о задержании помощи был передан Дональдом Трампом в июле, за несколько дней до его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, во время которой американский президент попросил провести расследование в отношении семьи Байденов и событий, связанных с выборами 2016 года.

Многочисленные должностные лица администрации в своих показаниях Конгрессу рассказали, что задержка выплаты помощи была связана с требованием Трампа в Украину начать расследование против его политических соперников.

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США, Пентагон, Оборонный бюджет, Бюджет США, Военная помощь.
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