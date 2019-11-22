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Пятница, 22.11.2019
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"Мы - демократия, и мы гордимся этим": Гончарук о важности инвестирования Украины

"Мы - демократия, и мы гордимся этим": Гончарук о важности инвестирования Украины
14:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук в Лондоне призвал инвестировать в Украину.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на Инвестиционном саммите ЕБРР объяснил почему сейчас выгодно инвестировать в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр ЕБРР.

"Мы - демократия, и мы гордимся этим. Мы благосклонны к ЕС. Мы боремся с коррупцией. Инвесторы выиграют от нового законодательства о государственно-частном партнерстве", - отметил Премьер.

В своем Twitter Гончарук также призвал международное сообщество инвестировать в Украину:

"Сегодня в Украине нет коррупции на высоком уровне. Я убежден, что в ближайшее время коррупции вообще не будет. Инвестируйте в Украину!" — написал он.

Гончарук в Лондоне напомнил о ключевом факторе энергобезопасности Европы

Как известно, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 22 ноября, принимает участие в Инвестиционном саммите ЕБРР в Лондоне, где представители шести стран собрались для обсуждения инвестиционного климата и инвестиционных возможностей Восточного партнерства.

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Украина, Великобритания, Лондон, Кабмин, Алексей Гончарук.
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