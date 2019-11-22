Гончарук: Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство

Новости Бизнеса:Гончарук анонсировал подготовку в концессию еще 10 государственных активов.

Кабинет министров Украины готовит еще 10 государственных активов в концессию.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал во время дискуссии на первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства, написал он в Facebook.

"Концессии. Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство. Два пилотные проекты — морские порты Ольвия и Херсон уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", - отметил Гончарук.

По его словам, процесс подготовки объектов к приватизации также происходит без проблем, и до конца года правительство направит на малую приватизацию 500 госпредприятий.

"На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за все время независимости Украины! А уже в начале декабря мы презентуем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках Road Show", - добавил Премьер-министр.

Он не сомневается, что успешным будет и процесс запуска в следующем году большой приватизации. "Уверен, в этом направлении у нас будет много хороших инвестиционных историй. Например, с приватизацией государственного Центрэнерго", - отметил Гончарук.

Глава правительства заверил участников дискуссии, что в Украине нет коррупции на самом высоком уровне, и выразил надежду на ее успешное преодоление на всех уровнях.