Всемирный банк снова поддержал земельную реформу в Украине

Новости Бизнеса:Во Всемирном банке считают, что мораторий вредит владельцам земли в Украине.

Всемирный банк хочет помочь мелким фермерам в Украине воспользоваться в полной мере возможностями открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом рассказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью изданию "Зеркало недели".

"Мелкие фермеры - это наиболее уязвимая группа заемщиков, которым и хочет помочь Всемирный банк, чтобы они действительно смогли воспользоваться в полной мере теми возможностями, которые получат после открытия рынка сельскохозяйственных земель", - подчеркнула она.

Кахконен рассказала, что с правительством обсуждались различные варианты, как обеспечить малым фермерам доступ к кредитам, среди прочего обсуждалась схема частичного гарантирования кредитов, что уменьшит кредитный риск для банков и будет стимулировать их заинтересованность в кредитовании и мелких фермеров.

Кахконен констатировала, что банковский сектор готов к открытию земельного рынка, для него это новый и привлекательный рынок.

По мнению директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, мораторий вредит владельцам земли, поскольку их право собственности ограничено: они не могут использовать свою землю в качестве банковского залога, не могут ее продать.