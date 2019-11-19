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Запуск рынка земли: как послы G7 относятся к отмене моратория

Запуск рынка земли: как послы G7 относятся к отмене моратория
18:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Послы G7 считают, что рынок земли будет стимулировать экономику Украины.

Послы стран "Большой семерки" (G7) поздравили принятие в первом чтении законопроекта об отмене моратория на продажу земли.

Об этом говорится в совместном заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец моратория на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - отмечается в сообщении.

Как известно, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

Исторический прорыв: комментарий Всемирного банка о земельной реформе

Ожидается, что лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждить участок в течение года.

В августе 2019 года вступило в силу решение ЕСПЧ, согласно которому мораторий на обороте земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает права украинских граждан в части требований Европейской конвенции по правам человека.

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Рынок земли, Всемирный банк, Земля, Земельная реформа, G7.
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