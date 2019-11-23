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Маркарова о переговорах с МВФ: "Зрады" нет

Маркарова о переговорах с МВФ: "Зрады" нет
18:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Маркарова подтвердила прогресс в переговорах с МВФ.

Министерство финансов Украины подтверждает прогресс и согласование многих параметров будущей программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершении миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы", - отметила она.

Вместе с тем, она обратила внимание, что в заявлении миссии МВФ речь не идет о "зраде".

"Кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". "Зрады" нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - сказала Маркарова.

Как сообщалось ранее, в представительстве МВФ в Украине сообщили, что дискуссии относительно новой программы Международного валютного фонда, миссия которого посетила Украину 14-22 ноября, продолжатся в ближайшие недели.

Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее

МВФ готовит для Украины программу в формате расширенного финансирования (EFF), рассчитанную на три года.

В Нацбанке считают, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 5-10 млрд долл. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долл.

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Предыдущая программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand-by была утверждена в конце 2018 года и рассчитана на 14 месяцев. Она предусматривала выделение трех траншей. Первый и единственный транш от МВФ по этой программе Украина получила 21 декабря 2018 года.

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НБУ, МВФ, EFF, Оксана Маркарова.
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