В Украине дешевеет дизельное топливо

Новости Бизнеса:Цены на дизтопливо снижаются третью неделю подряд.

Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за прошедшую неделю снизилась на 2,5% или на 50 копеек за литр до 20,65 гривен за литр, в крупном опте – цены опустились на 2% до 23,8 тысяч гривен за тонну.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Цена ж/д-партий на ст. Коростень (Житомирская обл.) 22 ноября снизилась до 23 600-23 700 грн/т, по сравнению с 24 100-24 400 грн/т в конце прошлой недели. На ст. Сновск (Черниговская обл.) цены за неделю снизилась с 24 000 до 23 500 грн/т.

В крупнооптовом сегменте продолжает превалировать предложение российского ресурса, поставляемого через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь).

Например, в пятницу, 22 ноября, ж/д-партии "гомельского" ДТ предлагали ОККО, "Параллель", "Мартин Трейд" и "Нафтаукртранс", в то время как с белорусским ДТ в рынок выходила только "Альянс Ойл Украина" со ст. Сарны.

В последние две недели существенно уменьшилась разница между ценами ДТ с нефтебаз в Коростене и в портах. Напомним, она возникла в разгар кризиса в середине сентября.

22 ноября UPG и "Фактор" предлагали ДТ с Коростеня по 20,00 грн/л, "Альянс Энерго Трейд" с Новоград-Волынского заявляла цену 20,30 грн/л. В столичном регионе топливо отпускалось по 20,20-20,50 грн/л.

"Терминал Ойл" (Wexler Group) с нефтебазы в Калиновке озвучивала цену на уровне 20,30 грн/л, на таком же уровень с Василькова топливо предлагали ЗНГК и "Алпен Трейд".

В порту Одесса "Укртатнафта" озвучивала цену на уровне 19,80 грн/л, в "Южном" Orange Oil и Glusco по 20,20-20,40 грн/л.