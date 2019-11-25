Энергосистема Украины продолжает работу без трех атомных блоков: названа причина

Новости Бизнеса:На сегодня в работе находятся 12 из 15-ти энергоблоков на атомных станциях Украины

На 25 ноября в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 263,04 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"24 ноября атомными станциями выработано 263,04 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.

Также сообщается, что 25 ноября на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 61-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 194-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 366-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 000 МВт, РАЭС - 2875 МВт, ЮУАЭС - 2 040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.