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"Энергоатом" остановил работу пяти атомных блоков

"Энергоатом" остановил работу пяти атомных блоков
09:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Энергоатом" остановил работу 5 энергоблоков для проведения планового ремонта.

На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 211,26 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"20 октября атомными станциями произведено 211,26 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

Кроме того, 21 октября на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 26-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 74-е сутки среднего планового ремонта.

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На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 159-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 331-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 995 МВт, РАЭС - 1 775 МВт, ЮУАЭС - 2 020 МВт, ХАЭС - 0 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

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Все по теме:

АЭС, Запорожская АЭС, Энергоатом, Энергосистема Украины, Южно-Украинской АЭС.
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