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"Смешно и грустно одновременно": Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине

"Смешно и грустно одновременно": Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине
11:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости Бизнеса:Дмитрий Дубилет рассказал о "странном ритуале" кадровиков с запросами в налоговую.

Украинские кадровики устраивают "бессмысленный документооборот".

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Facebook.

Дубилет рассказал, что сутью этого "документооборота" является то, что украинское правительство до сих пор не изменило регламент, который заставляет кадровиков отправлять запрос в налоговую службу, чего, по сути, делать уже не нужно.

Раньше правилами было предусмотрено, что чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос в налоговую с просьбой их проверить.

После замены бумажных деклараций на электронные необходимость в этом исчезла, но не исчез регламент, который обязывает это делать.

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"И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос в налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации им никто не подает. И так каждый раз. Вот такой нелепый документооборот в природе. Конечно, сейчас постараемся быстро это изменить", - подчеркнул Дубилет.

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Декларации, НАПК, Дмитрий Дубилет.
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