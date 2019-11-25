"Смешно и грустно одновременно": Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине

Новости Бизнеса:Дмитрий Дубилет рассказал о "странном ритуале" кадровиков с запросами в налоговую.

Украинские кадровики устраивают "бессмысленный документооборот".

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Facebook.

Дубилет рассказал, что сутью этого "документооборота" является то, что украинское правительство до сих пор не изменило регламент, который заставляет кадровиков отправлять запрос в налоговую службу, чего, по сути, делать уже не нужно.

Раньше правилами было предусмотрено, что чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос в налоговую с просьбой их проверить.

После замены бумажных деклараций на электронные необходимость в этом исчезла, но не исчез регламент, который обязывает это делать.

"И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос в налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации им никто не подает. И так каждый раз. Вот такой нелепый документооборот в природе. Конечно, сейчас постараемся быстро это изменить", - подчеркнул Дубилет.