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Отопительный сезон: сколько газа в украинских хранилищах

Отопительный сезон: сколько газа в украинских хранилищах
11:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:По состоянию на 23 ноября украинские газовые хранилища заполнены на 68%.

Украина с 1 по 23 ноября 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 2,7% (на 579,79 млн куб. м) – до 21 млрд 203,89 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 23 ноября этого года составил на 67,14 млн куб. м при импорте 21,3 млн куб. м и внутренней добыче 56,3 млн куб. м.

Текущий объем превышает показатель запасов 23 ноября 2018 года на 27,8%, 23 ноября 2017 года – на 29,1%, на 23 ноября 2016 года – на 52,8%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м). В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

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"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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ГТС, Укртрансгаз, ПХГ, Газовые хранилища.
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