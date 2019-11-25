Скачать
Понедельник, 25.11.2019
В Минкульте объяснили требования Зеленского к стандартам новостей
В Минкульте объяснили требования Зеленского к стандартам новостей
Энергосистема Украины продолжает работу без трех атомных блоков: названа причина
Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков
Чисора, берегись: Усик провел необычную тренировку на льду (Видео)
Чисора, берегись: Усик провел необычную тренировку на льду (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября

В Украине подорожало мясо

В Украине подорожало мясо
11:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В течение последних двух лет в Украине подорожали все виды мяса.

Ссылаясь на данные Государственной службы статистики, в АМКУ сообщили, что средние потребительские цены на тушку курицы в течение 2017 года подорожали на 33%, в течение 2018 года — на 9%.

“Итак, средняя цена за 1 килограмм тушки куриной в 2017 году составляла 48,58 грн, а в 2018 году — 56,18 грн”, — сообщили в Комитете.

Кроме того, подорожали средние потребительские цены на свинину: на протяжении 2017 года — на 45%, в течение 2018 года — на 10%.

“Итак, средняя цена за 1 килограмм свинины в 2017 году составляла а 94,92 грн, а в 2018 году — 113,08 грн”, — отметили в АМКУ.

 Также, выросли в цене потребительские цены на говядину: в 2017 году — на 28%, а в 2018 году — на 9%, от 101,88 грн до 122,63 грн за кг продукта.

По итогам анализа данных Госстатистики в Комитете сделали вывод, что цены на свинину и говядину как в 2017 году, так и в 2018 году были примерно вдвое выше, чем цены на тушку куриную.

“Итак, для приобретения мяса свинины конечному потребителю в 2018 году необходимо было потратить вдвое больше, чем при покупке аналогичного объема мяса куриного. В свою очередь для приобретения аналогичного объема мяса говядины потребителю необходимо было потратить на 118% больше, чем на мясо куриное”, — резюмировали в АМКУ.

В Украине обрушились цены на картофель

Ранее в Ассоциации “Союз птицеводов” посчитали, какие факторы повлияли на подорожание курятины в 2017 году. Речь идет о:

рост цен на корма на 17%;

рост цен на коммунальные услуги на 10%;

рост цен на горюче-смазочные материалы на 30%;

повышение заработных плат в секторе более чем на 25%;

обесценивания национальной валюты по отношению к евро более чем на 20% (а это прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, закупаемого преимущественно в европейских производителей).

В то же время, напомним, курятина сегодня остается самым дешевым мясным продуктом в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АМКУ, Мясо, Продукты, Цены на мясо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
04 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
05 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Смешно и грустно одновременно&quot;: Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине
Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине
Перенос Рождества: в ПЦУ сделали заявление
Перенос Рождества: в ПЦУ сделали заявление
Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани
Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани
American Music Awards 2019: список победителей
American Music Awards 2019: список победителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь