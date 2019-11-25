Гречка не радует: стоимость популярной крупы "летит" вверх

Новости Бизнеса:В Госстате рассказали почему и на сколько подорожала гречка в Украине за 2019 год.

За период 2019 года в Украине рекордно подорожала гречка.

Об этом гласят данные Госстата Украины.

Отмечается, что любимая украинцами крупа поднялась в цене на целых 40%.

Больше всего цена подскочила в середине октября. На данный момент средний показатель стоимости гречки находится в районе 26 гривень.

Причиной такого стремительного подорожания является то, что в Украине сократилось количество посевных полей. В Госстате отмечают, что их за 20 лет сократили более чем в десять раз.

Напомним, на прошлой неделе средняя цена на гречку была 28,34 гривень.