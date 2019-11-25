Гречка не радует: стоимость популярной крупы "летит" вверх

За период 2019 года в Украине рекордно подорожала гречка.
Об этом гласят данные Госстата Украины.
Отмечается, что любимая украинцами крупа поднялась в цене на целых 40%.
Больше всего цена подскочила в середине октября. На данный момент средний показатель стоимости гречки находится в районе 26 гривень.
Причиной такого стремительного подорожания является то, что в Украине сократилось количество посевных полей. В Госстате отмечают, что их за 20 лет сократили более чем в десять раз.
Напомним, на прошлой неделе средняя цена на гречку была 28,34 гривень.