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Рекордные запасы угля: Оржель анонсировал зиму без проблем

Рекордные запасы угля: Оржель анонсировал зиму без проблем
13:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В Минэнергетики сообщили о рекордных запасах угля на украинских ТЭС.

Украинские теплоэлектростанции накопили запасы угля, которые составляют 2,497 млн тонн, что на 35% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем с 2015 года.

Украинские теплоэлектростанции накопили на 35% больше угля, чем в прошлом году.

Об сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в Facebook.

Отмечается, что на данный момент они составляют 2,497 миллионов тонн. Этот показатель является рекордным с 2015 года.

"Это знак, что мы пройдем зиму без особых проблем", - прокомментировал министр.

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Оржель убежден, что такое количество может обеспечить в среднем на один месяц работы угольных станций. За это время можно законтрактовать и обеспечить новые поставки.

В конце министр поблагодарил компании, занимающиеся генерацией электрической энергии и газоснабжением, которые обеспечивают наличие угля на складах и газ в газохранилищах.

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Уголь, ТЭС, Алексей Оржель.
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