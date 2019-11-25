Рекордные запасы угля: Оржель анонсировал зиму без проблем

Украинские теплоэлектростанции накопили запасы угля, которые составляют 2,497 млн тонн, что на 35% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем с 2015 года.
Украинские теплоэлектростанции накопили на 35% больше угля, чем в прошлом году.
Об сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в Facebook.
Отмечается, что на данный момент они составляют 2,497 миллионов тонн. Этот показатель является рекордным с 2015 года.
"Это знак, что мы пройдем зиму без особых проблем", - прокомментировал министр.
Оржель убежден, что такое количество может обеспечить в среднем на один месяц работы угольных станций. За это время можно законтрактовать и обеспечить новые поставки.
В конце министр поблагодарил компании, занимающиеся генерацией электрической энергии и газоснабжением, которые обеспечивают наличие угля на складах и газ в газохранилищах.