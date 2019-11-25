Газ вместо денег: Украина ответила на ультиматум России по газу

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14:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег в счет выплаты по решениям Стокгольмского арбитража.

НАК "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть возможность получения от "Газпрома" (РФ) природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

В то же время "Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту его активов в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

"Нафтогаз" рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО "Газпром" около $3 млрд ($2,6 млрд плюс проценты - ред.) до конца 2020 года.

"Газпром" 18 ноября за подписью председателя правления Алексея Миллера направил в адрес "Нафтогаза Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому

В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, указано в сообщении управления информации монополии.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

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Газпром, ЕС, Россия, Нафтогаз, Транзит газа, Юрий Витренко.
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