Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы
Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября

Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому

Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
14:07 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Нафтогазе считают, что обсуждение транзитного контракта нужно продолжить в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ЕС.

"Нафтогаз" ответил на предложение "Газпрома" о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора - в ответе говорится, что стороны должны продолжить обсуждение продолжения транзита по европейским правилам в трехстороннем формате. Об этом сообщается на Twiiter странице "Нафтогаза".

"Благодаря эффективной совместной работе правительства, НКРЭКУ и Оператора ГТС, внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, Газпром имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам.

Подчеркивается, что "Нафтогаз" согласен с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии М.Шевчович.

"У нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", - говорится в заявлении компании.

Премьер: Украину не устроит контракт с "Газпромом" на год

"Если Газпром рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если Газпром не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним, 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

Оржель: Предложение Газпрома по транзиту газа неприемлемо для Украины

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, ЕС, Россия, Нафтогаз, Транзит газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
05 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Смешно и грустно одновременно&quot;: Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине
Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани
Порошенко рассказал о своих встречах с Джулиани
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь