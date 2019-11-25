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Верланов: Я поставил четкую задачу – остановить выдавливание налогов

Верланов: Я поставил четкую задачу – остановить выдавливание налогов
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Новая налоговая служба против наполнения бюджета любой ценой.

В ГНС пообещали отказаться от силовых методов "выбивания" налогов, сократить количество судебных споров с налогоплательщиками и не мучить бизнес проверками.

Об этом в интервью "Минфину" сказал председатель ГНС Украины Сергей Верланов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы ведомства, за 10 месяцев поступления в сводный бюджет выросли почти на 20%, хотя база налогообложения практически не изменилась.

Верланов подчеркнул, что новая налоговая служба против наполнения бюджета любой ценой.

"Я поставил четкую задачу – остановить выдавливание налогов, принуждение к переплатам по налогу на прибыль и другие подобные постыдные практики. Ибо это все одно, что рубить сук, на котором сидишь: сегодня ты выжал из бизнеса все и даже больше. А завтра, из-за сокращения оборотных средств, из-за ухудшения условий ведения бизнеса предприятия просто уменьшат отчисления в бюджет", - отметил председатель ГНС Украины.

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Он проинформировал, что налоговики изменили подходы к администрированию налогов - оставили силовые методы наполнения бюджета в прошлом. Зато сосредоточились на аналитической работе.

"Мы сфокусировали внимание на рисковых операциях и плательщиках. Впервые за много лет мы начали последовательно бороться с налоговыми схемами. Статистика налоговых поступлений в бюджет говорит о том, что нам это удается. Например, за август-октябрь начисления НДС выросли на 20,3%, а объемы поставок (базы налога) выросли лишь на 5,3 %. Я уверен, что борьба с тенью — единственно правильный путь и возможность увеличивать поступления в бюджет. Повышение уровня аналитической работы и смещение фокуса внимания налоговой на минимизаторов – это еще и большой позитив для добросовестных плательщиков", - отметил Сергей Верланов.

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Налоги, Налоговая служба, Сергей Верланов.
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