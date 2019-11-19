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Малый бизнес в Украине: какие изменения планируют для ФОПов

Малый бизнес в Украине: какие изменения планируют для ФОПов
08:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Какие реформы ждут Украину в ближайшее время, что правительство планирует делать с ФОПами и налогами.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за следующие пять лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%. Для этого в следующем году рост должен ускориться до 5%, а еще через год — до 7%. По словам Гончарука, в 2020 году в Украине завершится валютная либерализация и начнется земельная реформа. Кроме того, на 2020-й планируется изменение налоговой системы. Следующий год также станет годом «тотальной цифровизации». Он добавил, что с 1 октября 2019 года Кабмин запретит бумажный документообмен между госорганами.

Президент поручил до 1 декабря принять проекты законов о земельной реформе, о Бюро финансовых расследований, о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, не позднее 1 апреля 2020 года провести первый конкурс в рамках большой приватизации. Кроме того, до конца года нужно подготовить план реструктуризации Укрзализныци.

Кроме того, Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки ФОПов в течение двух лет и смягчение их ответственности за нарушение порядка подачи отчетности. Соответствующие законопроекты будет разрабатывать Кабмин.

Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства. Среди других есть и инициатива относительно облегчения для ФОПов.

Напомним, что в сентябре бизнес содрогнулся от принятия двух законов, которые меняют правила ведения предпринимательской деятельности.

Какие изменения планируют для ФОПов?

Речь идет об обязательном использовании кассовых аппаратов для ФОПов и введении "кэшбека" покупателям, если они сообщат государству о продаже товаров без квитанции. Некоторые из предпринимателей назвали вторую норму – "стукачеством". Первая тоже не очень понравилась, напомним, что ее резко раскритиковали.

Власть объясняет такие меры значительными объемами "тенизации" экономики.

"Эти законы направлены на улучшение учета доходов предпринимателей, пользующихся преимуществами упрощенного налогообложения, вывод из тени крупных и средних торговых компаний, которые злоупотребляют упрощенной системой",– пояснил министр экономразвития Тимофей Милованов.

Иными словами, власть пытается остановить практику, когда крупные компании используют несколько ФОПов для ведения отчетности, тем самым избегая больших налогов.

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"ФОПам на первой группе и физическим лицам не нужно применять кассовые аппараты или же РРО – регистраторы расчетных операций, а для других эта услуга будет бесплатной",– объясняет Милованов.

Кроме того министр сообщил, что у предпринимателей будет год, чтобы подготовиться к изменениям.

Очень важно и другое предложение власти – мораторий на проверки и смягчение ответственности за нарушение порядка подачи отчетности.

"Это с одной стороны неплохо, что бизнес не будут "морочить", но те предприятия, которые ведут свою деятельность через несколько ФОПов, их тоже не будут трогать два года"?– задается вопросом экономический эксперт Руслан Чорный.

Здесь возникает и другой вопрос: есть ли действенный механизм, который согласно новому законодательству заставит средний бизнес отказаться от использования ФОПов, смогут ли они два года спокойно продолжать деятельность без проверок? Ведь у нас в Украине существует много законов, но они не всегда выполняются из-за высокого уровня коррупции. Поэтому вопрос не только в законах, но и в деятельности правоохранительных органов и судов.

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 IT- сфера

Правительство хочет создать новую группу плательщиков единого налога для физлиц-предпринимателей, которые работают в IT-сфере (по IT-КВЭДам). Об этом премьер-министр Алексей Гончарук и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщили 4 сентября в ходе встречи с экспортной IT-индустрией. Предусматривается, что, кроме 5%-ного единого налога, 1,5%-ного военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, IT-специалисты будут платить сбор на развитие человеческого капитала. Администрировать его будет Государственная налоговая служба. Ввести новую группу плательщиков единого налога планируется уже с 1 января 2020 года. Для этого осенью нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Cтавка нового сбора будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Он будет поступать в фонд IT Creative.

Деньги пойдут на создание новых кампусов и курсов для IT-специалистов, стипендии студентам и гранты для молодых ученых. По задумке, управлять фондом будут представители IT-отрасли. Верланов заверил, что переход на новую группу будет добровольным. Желающие смогут остаться на нынешней третьей группе. По мнению Гончарука, создание фонда IT Creative поможет решить проблему нехватки кадров. Кроме того, по словам Верланова, переход на новую группу снимет риск того, что компании, которые оформляют сотрудников как ФОПов, могут оштрафовать за скрытые трудовые отношения. Это будет предусмотрено законодательными изменениями.

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Налоги, Экономика, Реформы, ФОП.
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