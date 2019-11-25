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Понедельник, 25.11.2019
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Оржель: Зима будет теплой, но также надо обеспечить стабильные цены в платежках

Оржель: Зима будет теплой, но также надо обеспечить стабильные цены в платежках
17:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Оржель сообщил, что Кабмин вводит страховую цену газа на зиму.

Правительство с января 2020 года планирует внедрить страховую цену на газ, которая будет ниже на 7%, чем в первом квартале 2019 года.

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге.

"Зима будет теплой, но также надо обеспечить стабильные цены в платежках. Правительство защищает людей от колебаний цены на газ зимой даже в условиях остановки транзита, сложных технологических и финансовых условиях. Запасы, которые есть у нас в хранилищах, позволяют предложить так называемую страховую цену ", - сказал Оржель.

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По его словам, эта страховая цена будет ниже, чем в первом квартале 2019 года.

"7% разница цены квартал до квартала", - добавил министр.

Как сообщалось, по состоянию на 22 ноября во подземных хранилищах 21,39 млрд кубометров газа - это на 27% больше, чем по состоянию на аналогичную дату годом ранее.

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Все по теме:

Тарифы, Цена на газ, Алексей Оржель, Минэкоэнерго.
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