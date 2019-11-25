В Минэкоэнерго прогнозируют скорейшее принятие "янтарных" законопроектов

Новости Украины:Закон о легализации добычи янтаря может быть принят уже до конца года.

Законопроект о легализации добычи янтаря может быть принят во втором чтении до конца года, заявил во время презентации главных достижений работы за 2 месяца объединенного Министерства энергетики и защиты окружающей среды глава ведомства Алексей Оржель.

"Мы ставим одним из приоритетов именно механизм легализации добычи янтаря. Я надеюсь, что до конца года мы проголосуем пакет законов о легализации янтаря уже во втором чтении", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 12 ноября Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

Целью принятия законопроекта является правовое урегулирование отношений относительно пользования недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, а также создание благоприятных условий для развития в Украине отрасли, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, роста уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.