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Акционеры "Запорожстали" назначили нового гендиректора

Акционеры "Запорожстали" назначили нового гендиректора
01:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Акционеры ОАО "Запорожсталь" назначили генеральным директором предприятия Александра Мироненко.

Генеральным директором комбината "Запорожсталь" назначен Александр Мироненко. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"25 ноября 2019 года на общем собрании акционеры ОАО "Запорожсталь" назначили генеральным директором предприятия Александра Мироненко", - говорится в сообщении.

По информации предприятия, Александр Мироненко имеет большой опыт работы в металлургической отрасли. В группу Метинвест он перешел в 2007 году из компании Смарт-холдинг, и за это время прошел путь от эксперта по планированию производства и продаж до директора по производству Операционной дирекции. На этой должности он занимался повышением эффективности работы горнодобывающих и металлургических предприятий группы. С 2007 по 2010 годы работал в "Промет Стил" (Болгария), а в период с 2010 по 2019 годы - в Операционной дирекции группы Метинвест. Он также был членом наблюдательных советов ЭКХП и "Промет Стил", а с 2017 года возглавил Наблюдательный совет последнего предприятия.

Александр Мироненко родился 31 декабря 1981 года в Киеве. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт". Женат, воспитывает двоих детей.

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Как сообщалось, 23 октября бывший глава завода Ростислав Шурма заявил, что уходит с поста и планирует заниматься собственными проектами.

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Запорожсталь, Гендиректор, Акционеры "Запорожстали", Александра Мироненко.
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