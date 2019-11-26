Украина уже 4 года не импортирует газ из России

Новости Бизнеса:Причиной отказа Украины от покупки газа на ее восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене.

НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ) уже четыре года - с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". По решению арбитража, цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн и при этом нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны "Газпрома" также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания через арбитраж требует от "Газпрома" компенсировать $213 млн (плюс проценты) за нарушение обязательств поставлять газ по контракту на его поставку в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года с возможностью добавить последующие месяцы (4 млрд куб. м газа в 2018 году, 5 млрд куб. м газа в 2019 году), поскольку "Нафтогазу" приходилось покупать этот газ дороже на европейском рынке.