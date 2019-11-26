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Украина уже 4 года не импортирует газ из России

Украина уже 4 года не импортирует газ из России
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Причиной отказа Украины от покупки газа на ее восточной границе в конце 2015 года стала несогласованность по цене.

НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ) уже четыре года - с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". По решению арбитража, цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн и при этом нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны "Газпрома" также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

Газ вместо денег: Украина ответила на ультиматум России по газу

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания через арбитраж требует от "Газпрома" компенсировать $213 млн (плюс проценты) за нарушение обязательств поставлять газ по контракту на его поставку в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года с возможностью добавить последующие месяцы (4 млрд куб. м газа в 2018 году, 5 млрд куб. м газа в 2019 году), поскольку "Нафтогазу" приходилось покупать этот газ дороже на европейском рынке.

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Газпром, Россия, Нафтогаз, Импорт газа.
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