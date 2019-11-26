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В Украине снова подорожал автогаз

В Украине снова подорожал автогаз
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:По состоянию на 26 ноября средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,9 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 25 по 26 ноября повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-40 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС ОККО в Киеве газ подорожал на 20 копеек за литр - до 12,99 гривни.

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На станциях оператора Parallel стоимость выросла на 20-40 копеек за литр - до 12,79 гривни в Луганской и Донецкой областях и до 12,39 гривни в Запорожской и Днепровской. На Shell в Киеве цена газа выросла до 12,39 гривни/литр (+20 копеек), а на Avantage 7 стоимость газа выросла на 20 копеек за литр - до 11,45 гривни. Средняя розничная цена сжиженного газа на 26 ноября составляет 11,9 гривни за литр.

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АЗС, Заправки, Автогаз.
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