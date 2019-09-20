Украина начала импорт электроэнергии с Беларуси

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", входящая в группу "Нафтогаз", начала импорт электроэнергии с Беларуси и ее продажу на украинском рынке.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Группа "Нафтогаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", – цитирует пресс-служба слова директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрея Фаворова.
Отмечается, что первые импортированные объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.
В пресс-служба напомнили, что "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" занимается поставкой газа и электроэнергии по всей территории Украины.
1 июля 2019 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.
НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
В сентябре 2018 года "Нафтогаз Украины" создал три дочерних компании для поставок газа напрямую промышленности, теплокоммунэнерго и населению, исключая из цепочки поставок облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Населению газ будет поставлять компания "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ГПК), теплокоммунэнерго – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Тепло", коммерческим клиентам – "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг".