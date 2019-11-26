Украинские военные получили дополнительных 200 миллионов гривен

Новости Бизнеса:В Минобороны рассказали, сколько дополнительных выплат получили военные ООС.

За 5,5 лет боевых действий дополнительные выплаты получили более 40 тысяч украинских военных на сумму почти 200 миллионов гривен.

Об этом заявил начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов.

За уничтожение 151 единицы техники противника войска профинансировано в сумме свыше 4,4 млн грн. Эту выплату получили 635 военнослужащих ВС Украины. Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания выплачено свыше 13,2 млн грн.

Также отмечается, что наиболее распространенную выплату, так называемую боевую тысячу, получили более 38 тысяч военных на общую сумму более 180 млн гривен.

Вячеслав Салахов

Финансовый ресурс оборонного ведомства в следующем году составит 125 100 000 000 гривен (или 2,77% ВВП), что на 23400000000 гривен больше, чем в этом году.