Украина опустилась в рейтинге простоты уплаты налогов

Новости Бизнеса:Стране рекомендуют сократить время на налоговый учет.

Украина за год опустилась на 11 позиций в рейтинге Всемирного банка и компании PricewaterhouseCoopers (PwC), в котором оценивается простота уплаты налогов, и заняла 65-е место. Всего в рейтинге оценивали 190 государств. Наша страна потеряла позиции не столько за счет внутренних проблем, сколько из-за прогресса других государств.

Эксперты объясняют снижение Украины в рейтинге в первую очередь активными действиями других стран, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в самой Украине. Основной вопрос для нашей страны, который требует неотложного внимания, это слишком длительное время на налоговый учет.

Например, именно благодаря автоматизации заметно улучшили свои результаты в рейтинге следующие страны:

Венгрия. Поднялась с 86-й на 56-ю позицию, существенно сократив продолжительность проверки корректировок отчетности по налогу на прибыль.

Турция. Поднялась с 80-й на 20-ю позицию, отменив НДС на капитальные инвестиции и таким образом лишив бизнес необходимости тратить время на его возмещение.

Португалия, Франция, Польша и Литва ввели подачу отчетности в налоговые органы в режиме реального времени, дав государственным контролерам возможность оперативно получать данные о той или иной операции.

Казахстан запустил пилотный проект по использованию блокчейн-технологий для администрирования НДС.

Бразилия и Вьетнам достигли рекордного сокращения времени на учет НДС благодаря оптимизации работы имеющихся IT-систем.