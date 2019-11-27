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Казахстан дает дополнительные разрешения украинским перевозчикам

Казахстан дает дополнительные разрешения украинским перевозчикам
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Казахстан выделит Украине дополнительные разрешения на автомобильные перевозки

Республика Казахстан предоставит украинским перевозчикам дополнительно 1000 разрешений на автомобильные перевозки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"26 ноября 2019 года состоялась видеоконференция с представителями Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. По результатам встречи украинские перевозчики получат дополнительно 800 транзитных разрешений и 200 универсальных разрешений на автомобильные перевозки", - говорится в сообщении.

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Бланки разрешений будут переданы в максимально короткие сроки путем передачи по дипломатическим каналам.

Также стороны договорились продолжить обсуждение квот на разрешения во время очередного заседания украинско-казахстанской Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок в начале 2020 года.

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Украина, Казахстан, Мининфраструктуры, Автомобильные перевозки.
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