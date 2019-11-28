На украинский рынок заходит еще одна платежная система

Новости Бизнеса:НБУ принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Transfast.

Национальный банк Украины согласовал условия деятельности в Украине международной платежной системы Transfast, предоставляющей услуги перевода средств в более чем 125 стран мира и насчитывающей свыше 300 участников. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов, дает новый толчок к повышению уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что система Transfast стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.

Международная платежная система Transfast является глобальной системой перевода средств со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Предоставляет услуги перевода средств более чем в 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, США, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.