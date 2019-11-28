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В Минэнергетики хотят повысить тариф на электроэнергию: что ждет украинцев

В Минэнергетики хотят повысить тариф на электроэнергию: что ждет украинцев
10:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Изменения коснутся абонентов, которые за месяц потребляют свыше 500 кВт-ч.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало законопроект, в котором дефицит средств на оплату инвесторам по "зеленому" тарифу предлагается покрыть в том числе за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения с потреблением свыше 500 кВт-ч в месяц.

Об этом во время 10 Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике заявил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик.

По словам Чижика, министерство разработало законопроект, который в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде. Документ направлен на решение проблемы дефицита средств госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое производит оплату электроэнергии, выработанной по "зеленому" тарифу.

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"Мы предлагаем повысить тариф для населения, которое потребляет 500 кВт-ч в месяц и выше. Большая часть людей потребляет около 100 кВт-ч, поэтому те, кто потребляет больше других, должны платить больше", - сказал он.

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Минэнергетики, Электрика, Тариф на электроэнергию, "Зеленый" тариф.
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