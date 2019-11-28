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В мире резко выросли цены на кофе

В мире резко выросли цены на кофе
11:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Кофе сильно подорожал на опасениях спада производства в Латинской Америке.

 Цены на кофе подскочили более чем на четверть за последние недели на признаках сокращения производства в Латинской Америке.

Котировки фьючерсов достигли $1,173 за фунт на Intercontinental Exchange (ICE) по сравнению с примерно 93 центов в середине октября на опасениях недостаточности поставок, сообщает The Wall Street Journal.

Запасы кофе на складах, отслеживаемых ICE, упали почти на 78 тыс. мешков (1 мешок = 60 кг) за последние недели. Трейдеры считают, что основной причиной этого является снижение урожая в Гондурасе, третьем по величине производителе арабики в мире, из-за чрезвычайно засушливой погоды. Плохие погодные условия наблюдаются также в Бразилии и Перу.

Арабика произрастает в основном в странах Латинской Америки. Доля Гондураса в мировом производстве составляет менее 10%, однако основная масса имеющего сертификат ICE кофе поступает на биржу из этой страны. В результате гондурасский кофе оказывает непропорционально большое влияние на формирование цен, отмечает сырьевой брокер Marex Spectron.

Сокращение запасов кофе может являться признаком интереса крупных институциональных инвесторов, отмечает директор по торговле Comexim USA Родриго Коста.

На вероятность ожиданий дальнейшего повышения цен указывает сокращение числа "коротких позиций" до минимума с июля, отмечается в статье.

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Международная организация кофе (ICO) прогнозирует, что производство кофе в 2019-2020 сельскохозяйственном году снизится на 0,9% - до 167,4 млн мешков, что примерно составляет 10 млн тонн.

В том числе урожай арабики может упасть на 2,7% - до 95,68 млн мешков. Это будет минимальный объем производства за последние четыре года.

Между тем спрос на кофе в мире, как ожидается, будет повышаться. В частности, в Азиатско-тихоокеанском регионе прогнозируется рост на 3% в ближайший год, в Европе - на 1-2%.

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Кофе, Латинская Америка, Арабика, Цены на кофе.
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