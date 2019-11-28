Кабмин одобрил второй этап медреформы в Украине: что изменится

Новости Бизнеса:Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи

Кабинет министров 27 ноября утвердил программу медгарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года и даст старт второму этапу медицинской реформы. Власти будут финансировать все виды медпомощи населению через Национальную службу здоровья Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства, программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации (компенсации) лекарств.

"Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом"... С 1 апреля программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что сейчас украинцам, которые обращаются к семейному врачу, педиатру или терапевту, услуги предоставляются бесплатно, а врачи получают достойную зарплату.

Кроме того, 1 января следующего года правительство продолжит финансирование программы "Доступные лекарства", которая будет расширяться.

Чтобы заключить договоры с Нацслужбой здоровья о медобслуживании населения, медучреждения должны преобразоваться в коммунальные некоммерческие предприятия, поставить компьютеры и информационную медицинскую систему для подключения к национальной системе электронного здоровья eHealth.

Правительство также приняло решение о введении госпитальных округов, чтобы пациенты имели доступ к качественной сети медицинских учреждений.