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Кабмин одобрил второй этап медреформы в Украине: что изменится

Кабмин одобрил второй этап медреформы в Украине: что изменится
12:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи

Кабинет министров 27 ноября утвердил программу медгарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года и даст старт второму этапу медицинской реформы. Власти будут финансировать все виды медпомощи населению через Национальную службу здоровья Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства, программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации (компенсации) лекарств.

"Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом"... С 1 апреля программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Он добавил, что сейчас украинцам, которые обращаются к семейному врачу, педиатру или терапевту, услуги предоставляются бесплатно, а врачи получают достойную зарплату. 

Кроме того, 1 января следующего года правительство продолжит финансирование программы "Доступные лекарства", которая будет расширяться.

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Чтобы заключить договоры с Нацслужбой здоровья о медобслуживании населения, медучреждения должны преобразоваться в коммунальные некоммерческие предприятия, поставить компьютеры и информационную медицинскую систему для подключения к национальной системе электронного здоровья eHealth.

Правительство также приняло решение о введении госпитальных округов, чтобы пациенты имели доступ к качественной сети медицинских учреждений.

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Кабмин, Медицинская реформа, Алексей Гончарук, Доступные лекарства.
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