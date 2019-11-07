Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

Новости Украины:Как планируют трансформировать систему здравоохранения в 2020 году

В 2020 году в Украине стартует очередной этап медицинской реформы.

Новая модель финансирования

Медицинские учреждения всех уровней перейдут на новую модель финансирования НСЗУ (Национальной службой здоровья Украины). А пациенты будут иметь четкое понимание, какие медицинские услуги они могут получить бесплатно по программе медицинских гарантий. Изменения ждут и "вторичку" и экстренную помощь.

Больницы, которые не реорганизуются и не заключат договор с НСЗУ, не смогут получать финансирование из госбюджета и будут вынуждены искать другие его источники.

Как рассказали в Национальной службе здоровья, в Программу медицинских гарантий войдут услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования и направления на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества.

Как пример, 8500 грн структура заплатит больницам за роды, 19 500 грн — за лечение одного инсульта, 15 800 грн — за лечение инфаркта.

Для украинцев же эти услуги станут бесплатными.

Отмечается, что услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача «первички» или лечащего врача.

«Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии», — отметили в НСЗУ.

Там добавили, что заведения должны заключить договор со структурой.

Для этого медучреждения должны стать коммунальными некоммерческим предприятиями, иметь действующую лицензию, компьютеры для подключения к электронной системе здравоохранения, необходимое оборудование и персонал.

Плановые медицинские услуги

Направления обязательны. Их можно будет получить у семейного врача, а если нужно дополнительно – у врача-специалиста. Соответственно, необходимым является декларация с семейным врачом.

Пациент сам выбирает больницу и специалиста, у которого хочет получить услугу. Важно обращать внимание, есть ли в этом заведении знак НСЗУ (и какой список услуг ею покрывается) – это означает, что там работает программа медицинских гарантий.

Запись на прием онлайн.

Получение услуги в указанное время и у конкретного врача.

Лицензирование врачей

Лицензия – это признание государства, что медик может заниматься своей профессией. Это обеспечивает прежде всего защиту для лицензированных врачей: их нельзя просто уволить, не предоставлять им работу и прочее.

Преимущества для пациентов: возможность подавать жалобы против врачей, работой которых они недовольны, в лицензионный совет. Их будут рассматривать и/или штрафовать медиков или требовать дополнительное обучение, или даже отнимать у них лицензию.

Преимущество для государства: это – единственный способ узнать, какие есть врачи, где они работают и чем занимаются, для того чтобы понимать, например, каких специальностей не хватает. Нынешний реестр медицинских работников – очень устаревший и много внесенных в него людей уже не работают врачами или занимают три-четыре должности одновременно.

Закупка лекарств

Что касается лекарств, здесь существует две главные вещи:

Все медикаменты, которые необходимы для услуги, что оплачивается НСЗУ и предоставляется согласно национальному списку лекарственных средств, входят в оплату услуги и пациент получает их обязательно. Бежать в аптеку и покупать все самостоятельно больше не нужно.

Бывают ситуации, когда стоимость услуги гораздо ниже, чем цена препарата. Например, при лечении онкологических заболеваний. Здесь действуют программы централизованных закупок таких медикаментов через международные организации. Лекарства доставляют в медучреждения и они так же являются частью услуги, которая предоставляется.

Медицинские гарантии

В программу войдут медицинские услуги по 6 направлениям: первичная помощь, специализированная амбулаторная помощь, специализированная стационарная помощь, экстренная помощь, паллиативная помощь, реабилитация.

Больницы будут предоставлять услуги по модели оплаты "деньги ходят за пациентом". На первичном звене полностью перейти на такую модель удалось за один год. Для специализированной помощи это не будет так быстро – в Минздраве прогнозируют переход за два-три года.

Для пациентов система несложная: специализированные услуги разделяются на две части – экстренные и плановые. Стоимость первых полностью покрывает НСЗУ (они входят в программу медицинских гарантий). Экстренная помощь оказывается независимо от того, есть ли у вас декларация с семейным врачом.