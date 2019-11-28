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Счетная палата впервые проведет аудит Рады двух созывов

Счетная палата впервые проведет аудит Рады двух созывов
12:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Бизнеса:Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады и планирует представить отчет об этой проверке в конце марта 2020 года.

Счетная палата проведет аудит Верховной Рады VII и VIII созывов, заявил председатель палаты Валерий Пацкан.

"Мы охватим период работы двух созывов - VII и VIII, чтобы не было предвзятости. Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Забегая несколько вперед могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание. Думаю, в конце марта этот аудит будет заслушан в Счетной палате", - цитирует Пацкана пресс-служба Счетной палаты в четверг.

Счетная палата изучит эффективность использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом аппаратом Верховной Рады, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета.

Пацкан отметил, что в настоящее время специалисты Счетной палаты составляют программу для начала аудита. Заслушать отчет планируется в конце марта 2020 года.

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Он также отметил, что в следующем году Счетная палата проведет аудит Центральной избирательной комиссии. "Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Результаты также ожидаем весной", - отметил председатель Счетной палаты.

Пацкан подчеркнул, что Счетная палата ранее обнаружила нарушения после аудита эффективности использования средств госбюджета ЦИК в 2009 году и за I полугодие 2010 года.

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Верховная Рада, Счетная палата, Аудит, Аудит Верховной Рады.
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