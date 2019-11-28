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Украинцам упростили декларирование международных экспресс-посылок

Украинцам упростили декларирование международных экспресс-посылок
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Кабмин разрешил использовать электронную таможенную декларацию для международных экспресс-отправлений.

Кабинет министров разрешил использовать электронную таможенную декларацию М-16 для оформления товаров стоимостью от EUR100 в международных экспресс-отправлениях.

Как сообщило Министерство финансов в Facebook, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 27 ноября.

"Норма после доработки соответствующих программных сервисов позволит гражданам самостоятельно декларировать такие товары (после приобретения некоторых навыков декларирования) без привлечения таможенных брокеров, то есть с экономией на таможенном оформлении", – пояснил Минфин.

Сама форма декларации М-16 также меняется, указало ведомство.

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Помимо этого, Кабмин внес изменения в перечень товаров, перемещение которых по территории Украины транзитом требует обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий, уточнил Минфин.

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Кабмин, Минфин, Посылки, Экспресс-отправления.
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