Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский предложил Раде срочно изменить государственный бюджет 2019.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту внести срочные изменения в государственный бюджет 2019 года.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что что проект закона №2505 был внесен сегодня 28 ноября, и отмечен как неотложный.

В частности изменения должны коснуться в дополнение №3 закона о госбюджете на текущий год о строительстве лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Документ уже был передан на рассмотрение профильному комитету.

Данный законопроект включает себя поправки об увеличении расходов по бюджетной программе, касающегося строительства комплекса на сумму 200 миллионов гривень. Чтобы получить эту сумму, президент предлагает уменьшить расходы по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".