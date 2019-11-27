Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов

Новости Украины:Всего за 6 месяцев своей каденции Владимир Зеленский подал в Верховную Раду 45 законопроектов.

Действующий Президент Украины Владимир Зеленский за первые полгода своей каденции подал в Верховную Раду 45 законопроектов, что на 25 больше, чем пятый президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные исследования Комитета избирателей Украины "Верховная Рада: итоги первых 100 дней работы", представленного на пресс-конференции 27 ноябряа.

"Сравнивая законодательную работу президентов Украины за первые полгода их каденции, показатели таковы: Владимир Зеленский зарегистрировал 45 проектов, из которых было принято 11 или 24%; Петр Порошенко - за аналогичный период внес в парламент 20 законопроектов, из которых было принято 14 , то есть 70%", - говорится в исследовании.

В то же время аналитики КИУ уточняют, что Зеленский основное внимание уделил вопросам правовой политики и правосудия - этой тематике посвящено 42% представленных им проектов законов. Речь идет о законопроектах о внесении изменений в Конституцию Украины.

Кроме того, еще 31% законопроектов Президента касались вопросов правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики.

При этом 84% поданных законопроектов глава государства регистрировал как неотложные.

Законопроекты Порошенко, внесенные им за первые полгода работы - с 7 июня по 6 декабря 2014 года - касались внешней политики и сферы безопасности и обороны (70% поданных документов). Половина из них была определена как неотложные.

При этом оба президента в течение первых полгода работали с двумя разными составами Верховной Рады, причем Зеленский подал 13 из 45-ти законопроектов за время работы ВР VIII созыва.

Исследование охватывает период с 29 августа по 21 ноября 2019 года.