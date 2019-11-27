Пенсии для жителей ОРДЛО: В Раде зарегистрирован законопроект

Новости Украины:В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях, сообщил председатель парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

"Во время выездного заседания Комитета по правам человека в Донецкой и Луганской областях центральной темой обсуждения была выплата пенсий. Ситуация, когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию - ненормальная. А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска - ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения! И поэтому вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", - заявил Лубинец.

Как сообщает пресс-служба Аппарата парламента, законопроект №2083-д предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

"В результате мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, где граждане не дискриминируются только потому, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами. Очень рассчитываю на понимание и поддержку народных депутатов без разницы политических взглядов, ибо защита законных прав граждан должна быть нашей общей задачей", - подчеркнул Лубинец.