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Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится

Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
08:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Пенсионный фонд Украины 25 ноября завершил финансирование пенсий за ноябрь 2019 года.

С 1 декабря Пенсионный Фонд повысит минимальную пенсию на 74 гривны до 1638 гривен. Такие цифры заложены в бюджете на 2019 год.  Об этом сообщается в публикации ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за ноябрь направлено 35,2 млрд грн, что несколько меньше, чем в октябре (35,3) млрд грн.

Как сообщалось, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) - 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн, за выслугу лет (5%) - 4124 грн, социальные пенсии (1%) - 1571 грн.

Следует напомнить, что прожиточный минимум в 2019 году повышается дважды — в июле и следующее повышение ожидается 1 декабря. Минимальная пенсия растет вместе с прожиточным минимумом.

Как изменится прожиточный минимум

Для трудоспособных лиц с 1 июля прожиточный минимум составит 2 007 гривен

с 1 декабря — 2 102 гривны для лиц, утративших трудоспособность

с 1 июля — 1 564 гривны

с 1 декабря — 1 638 гривен, для детей в возрасте до 6 лет

с 1 июля — 1 699 гривен

с 1 декабря — 1 779 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет

с 1 июля — 2 118 гривен

с 1 декабря — 2 218 гривен.

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Как стаж работы влияет на повышение пенсии

С 1 июля 2019, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) при наличии страхового стажа у мужчин 35, а у женщин — 30 лет, не достигает 2000 гривен, таким пенсионерам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Пенсионерам, которые после назначения пенсии работали, производится перерасчет пенсии согласно ч. 4 ст. 42 Закона №1058. Перерасчет пенсии проводится в случае приобретения права на установление надбавки, повышения или пенсии за особые заслуги перед Украиной.

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Для обеспечения индексации пенсии ежегодно проводят перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывают для исчисления пенсии (ч. 2 ст. 42 Закона №1058).

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Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсии, Перерасчет пенсий.
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