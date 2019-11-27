Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится

Новости Бизнеса:Пенсионный фонд Украины 25 ноября завершил финансирование пенсий за ноябрь 2019 года.

С 1 декабря Пенсионный Фонд повысит минимальную пенсию на 74 гривны до 1638 гривен. Такие цифры заложены в бюджете на 2019 год. Об этом сообщается в публикации ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за ноябрь направлено 35,2 млрд грн, что несколько меньше, чем в октябре (35,3) млрд грн.

Как сообщалось, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) - 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн, за выслугу лет (5%) - 4124 грн, социальные пенсии (1%) - 1571 грн.

Следует напомнить, что прожиточный минимум в 2019 году повышается дважды — в июле и следующее повышение ожидается 1 декабря. Минимальная пенсия растет вместе с прожиточным минимумом.

Как изменится прожиточный минимум

Для трудоспособных лиц с 1 июля прожиточный минимум составит 2 007 гривен

с 1 декабря — 2 102 гривны для лиц, утративших трудоспособность

с 1 июля — 1 564 гривны

с 1 декабря — 1 638 гривен, для детей в возрасте до 6 лет

с 1 июля — 1 699 гривен

с 1 декабря — 1 779 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет

с 1 июля — 2 118 гривен

с 1 декабря — 2 218 гривен.

Как стаж работы влияет на повышение пенсии

С 1 июля 2019, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) при наличии страхового стажа у мужчин 35, а у женщин — 30 лет, не достигает 2000 гривен, таким пенсионерам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Пенсионерам, которые после назначения пенсии работали, производится перерасчет пенсии согласно ч. 4 ст. 42 Закона №1058. Перерасчет пенсии проводится в случае приобретения права на установление надбавки, повышения или пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Для обеспечения индексации пенсии ежегодно проводят перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывают для исчисления пенсии (ч. 2 ст. 42 Закона №1058).