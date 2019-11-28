Мед в КНР: Украина получила разрешение

Китай разрешил Украине поставлять мед.
Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook-аккаунте.
Это произошло на встрече украинской делегации с Генеральной таможенной администрацией КНР. Стороны подписали два протокола по экспорту рапсового шрота и меда в Китай.
"Мы наконец подписали два протокола о рапсовом шроте и меде. Так что уважаемые производители – можете отправлять", – написал Качка.
Также торговый представитель рассказал, что Киев и Пекин имеют все шансы, чтобы превратить торговые отношения в "системные".
"Этим шансом нужно воспользоваться не для получения нескольких кредитов, а для построения прочной основы для долгосрочного сотрудничества", – резюмировал Качка.