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Украинская курятина в ЕС: квота увеличена, лазейки закрыты

Украинская курятина в ЕС: квота увеличена, лазейки закрыты
20:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Европарламент поддержал увеличение квот для украинских экспортеров мяса птицы.

Европарламент во вторник согласовал изменения в соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной, чтобы ограничить импорт дешевого украинского мяса птицы с помощью юридической лазейки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу Европарламента.

В резолюции, принятой 444 голосами против 128, депутаты Европарламента призвали Украину придерживаться торгового соглашения о сотрудничестве между ЕС и Украиной.

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Новый режим в отношении мяса птицы предусматривает оформление куриного филе с костью и без по единой тарифной линии, а также повысит объемы, которые Украина может экспортировать в ЕС беспошлинно. Как только украинские экспортеры исчерпают беспошлинную квоту, им придется платить пошлины на дополнительный экспорт в ЕС.

"Эта модификация гарантирует, что производители ЕС теперь будут защищены от неограниченного импорта мяса птицы. В будущем Украина должна уважать дух добросовестного сотрудничества с ЕС, в то время как ЕС должен работать над тем, чтобы исключить лазейки. Я призываю украинских экспортеров соблюдать положения торгового соглашения, в том числе соблюдать санитарные и фитосанитарные правила", - сказал докладчик ЕП Энико Дьори.

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Измененный режим вступит в силу после одобрения Советом ЕС и ратификации соглашения Украиной.

Как стало известно в марте этого года, Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, что имеет целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС. Евросоюз увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины и закроет хитрую юридическую лазейку, которую использовала компания миллиардера Юрия Косюка.

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Решение касалось ситуации, в которой выражали недовольство европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способ обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС. Курятина с костью отправляется на заводы ЕС без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость отрезают и продают как куриное филе.

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Экспорт, ЕС, Европарламент, Импорт, Курятина.
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