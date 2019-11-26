Поляки тайно вернули 100 тонн золота

Новости мира:Драгметалл вывезли на Альбион в преддверии Второй мировой.

Польский Нацбанк объявил о завершении секретной операции по возврату в страну 100 тонн золота из Банка Англии, сообщает RMF24. В эту операцию были вовлечены несколько тысяч человек. В основном – из банковских служб безопасности. На данный момент весь этот объем драгметалла составляет почти половину золотого резерва страны.

Золотые слитки стоимостью в 4,2 млрд евро (18 млрд польских злотых) в течение ноября тайно доставлялись в Польшу самолетами, которые приземлялись в аэропортах Познани и Варшавы. После этого грузовики в сопровождении военных развозили золото в несколько десятков хранилищ по всему государству.

По словам главы польского Нацбанка Адама Глапиньского, центробанк страны не будет пользоваться своим золотым запасом, рассматривая его в качестве резерва. Также он сообщил, что Нацбанк Англии оставил часть драгоценного металла для текущих расчетов.